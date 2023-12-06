Takip mesafesine uymayan sürücüler zincirleme kazaya neden oldu | Video
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken takip mesafesine uymayan bir aracın yaptığı fren, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu.
Herhangi bir can kaybının oluşmadığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ani fren yapılması nedeniyle trafiği birbirine kattan kaza, takip mesafesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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