Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 21.10.2023 | 15:27 Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada takla atan otomobil 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza, Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olduğu öğrenilen R.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak boş arsada yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.Ç. yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavisi için hastaneye sevk edildi.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.