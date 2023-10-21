Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada takla atan otomobil 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavisi için hastaneye sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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