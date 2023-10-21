Video Yaşam Takla atan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video
Takla atan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video

Takla atan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video

21.10.2023 | 09:15

Nevşehir’de aşırı hızlı otomobil önce orta refüje ardından takla atarak trafik lambasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi.

Devriye gezerken kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yayındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yoldu Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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