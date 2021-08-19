Takside gasp dehşeti: Düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
00:36
01:47
05:19
05:21
02:06
00:23
00:56
00:31
00:40
Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı | Video 19.08.2021 | 14:43
02:59
02:44
Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 19.08.2021 | 13:33
00:13
01:37
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 19.08.2021 | 13:33
01:00
02:28
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 19.08.2021 | 12:54
03:38
01:51
Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video 19.08.2021 | 12:54
00:14
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 19.08.2021 | 12:54
01:53
İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 19.08.2021 | 12:08
Üsküdar'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı.