Taksim’de silahlı kostümle dolaşan gençler polislere takıldı | Video 18.06.2023 | 13:22 Taksim Meydanı’nda ellerinde oyuncak silahla gezen kostümlü ve maskeli iki kadın, turistleri korkuttu. Polis tarafından durdurulan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Taksim Meydanı'nda biri çığlık ve cadı maskesi takıp kostümlerle dolaşan iki kadın, ellerindeki oyuncak silahla turistleri ve vatandaşları korkuttu. Bağcılar'dan geldiklerini ve kendi aralarında video çektiklerini söyleyen kadınlar, meydanda dolaşan turist ve vatandaşlara da oyuncak silahlarını doğrulttu. Turistleri ve vatandaşları korkutup rahatsız eden iki kadını sivil asayiş ekipleri durdurdu. Polisin durdurmasıyla maskelerini çıkaran kadınlar, ''video çekiyoruz'' diyerek kendilerini savundu. Kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.