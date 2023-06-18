Taksim’de silahlı kostümle dolaşan gençler polislere takıldı | Video
Taksim Meydanı’nda ellerinde oyuncak silahla gezen kostümlü ve maskeli iki kadın, turistleri korkuttu. Polis tarafından durdurulan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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