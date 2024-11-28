Video Yaşam Tam 63 kilogram! Sezonun ilk dev turna balığı, Keban Barajı'nda yakalandı | Video
Tam 63 kilogram! Sezonun ilk dev turna balığı, Keban Barajı'nda yakalandı | Video

Tam 63 kilogram! Sezonun ilk dev turna balığı, Keban Barajı'nda yakalandı | Video

28.11.2024 | 09:53

Elazığ Keban Barajı gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı. 63 kilogram ağırlığında yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda dev turna balığının kilosu 350 liradan satışa çıkarıldı.

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Elazığ Keban Barajı gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı. 63 kilogram ağırlığında 1 buçuk metre uzunluğunda olan turna görücüye çıktı. Yakalanan turna balığını merkezdeki tezgahlarına getiren Kapalıçarşı esnafından balıkçı Ramazan Erdoğan, balığın kilosunu 300 ile 350 lira arasında bir fiyattan satışa çıkardı. Büyüklüğü ile görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla ile bazı vatandaşlar esnaftan bilgi aldı. Kilosunu 300 ile 350 lira arasında bir fiyatla satışa sundukları turna balığının, tezgaha iner inmez satıldığını ifade eden Erdoğan, müşterilerin yoğun talep oluşturduğunu kaydetti.

''SİPARİŞLERİ DOLDURDUK''
Bu senenin çıkan en büyük balığını getirdiklerini aktaran Erdoğan, ''Sezonun ilk büyük turnası tezgahımıza geldi, biz şenlendirdi. 63 kilogram ağırlığında, 1 metre 24 santim uzunluğunda. Keban Baraj sularında çıktı. Şu anda sezonun ilk en büyük balığı ve inşallah daha büyükleri de gelecek. Müşterilerin yoğun bir ilgisi var. Böyle büyük bir balığın Elazığ'da çıktığına pek inanmıyorlar. Deniz balığı mı diye soranlar oluyor. Elazığ'ımızda daha büyük balıklarımız da geliyor. Kar biraz daha devam ederse ilerleyen dönemlerde daha büyük balıklar gelecek. Turna balığımızı et halinde satışa sunacağız. Kilosu 300 ile 350 lira civarında satılacak. Şu anda siparişleri doldurduk. Müşterilerimize yetiştirmeye çalışacağız. Çünkü yoğun bir talep var. Balığı veremediğimiz müşterilere de telafi edeceğiz" dedi.

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