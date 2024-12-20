Tarihi eser görünümlü altın dolandırıcılığı: 12 tutuklama | Video
Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser görünümlü altın satma vaadiyle 3 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 12 kişi tutuklandı.
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştığı belirlenen M.Ç, Y.Ç, M.D, S.T, T.P, E.İ, Ü.P, R.Ç, O.E, A.O.S, M.K.K ve A.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı belirtilen polis yeleği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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