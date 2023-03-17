Video Yaşam Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video
Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video

Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video

17.03.2023 | 09:01

2020 yılında çıkan yangın sonucunda Vaniköy Camii büyük oranda tahrip olmuş; ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkâr kasrının iç mekânları da kullanılamaz hale gelmişti. Vaniköy Camii, yaşanan yangın sonrası özgün detayları dikkate alınarak Kalyon Vakfı tarafından "Şehre Vefa" misyonu ile restorasyonu üstlenildi.

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