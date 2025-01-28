Video Yaşam Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video
Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video

Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun | Video

28.01.2025 | 16:34

İstanbul, Ankara, Edirne'nin de aralarında olduğu 13 farklı ilde tarım arazilerine çöken milyarlık çeteye operasyon. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 aylık teknik takip yapılan çetenin, tarım arazilerini çeşitli illerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı. Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında 1 Tapu Müdürü, 1 muhtarın da olduğu 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin yaklaşık 5 milyar değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

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