Tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı | Video
Denizli'de bulunan kanadı kırık kartal jandarma ekiplerine tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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