Video Yaşam Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video
Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video

Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video

10.11.2023 | 13:56

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada bir şüpheli, 2 kadını tabancayla vurdu. Şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri içinde G.K. ile N.K. ve N.Ü. isimli kadınlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.K. tabancasını çıkartarak ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.K. ile N.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince G.K. suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan N.K. ile N.Ü., özel hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve iş yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video 01:06
Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video 10.11.2023 | 13:56
Zagreb’te ünlü ressamlar Atatürk portreleri çizdi | Video 02:06
Zagreb'te ünlü ressamlar Atatürk portreleri çizdi | Video 10.11.2023 | 13:42
370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 01:02
370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 10.11.2023 | 13:47
Esenyurt’ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti: 2 gözaltı | Video 02:08
Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti: 2 gözaltı | Video 10.11.2023 | 12:46
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 00:37
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.11.2023 | 12:57
Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak | Video 01:17
Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak | Video 10.11.2023 | 12:57
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video 01:22
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video 10.11.2023 | 12:57
Esenyurt’ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video 02:08
Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video 10.11.2023 | 12:57
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 02:28
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 10.11.2023 | 10:58
İstanbul’da saat 9’u 5 geçe hayat durdu | Video 02:48
İstanbul’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu | Video 10.11.2023 | 10:58
Aydın’da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:24
Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 10.11.2023 | 11:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 04:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 10.11.2023 | 11:04
Bursa’da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 02:26
Bursa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 10.11.2023 | 09:06
Avcılar’da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 02:36
Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 10.11.2023 | 09:05
Gazze’ye yardım gemisi İzmir’den yola çıktı | Video 03:10
Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı | Video 10.11.2023 | 08:47
Hükümlü, polisi ezip kaçmak istedi, polisler aracın lastiklerine ateş edip yakaladı | Video 01:29
Hükümlü, polisi ezip kaçmak istedi, polisler aracın lastiklerine ateş edip yakaladı | Video 10.11.2023 | 08:47
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 01:22
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 10.11.2023 | 08:47
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 00:33
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 10.11.2023 | 09:05
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı 01:55
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı 09.11.2023 | 21:12
Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım! 13:26
Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım! 09.11.2023 | 18:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA