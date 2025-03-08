Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı | Video
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Esranur E. (20), tartıştığı erkek arkadaşı Emre G.'yi (22), bıçakla kalçasından yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Emre G. ile kız arkadaşı Esranur E., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Apartman girişinde meydana gelen tartışma sırasında Esranur E., üzerindeki bıçakla Emre G.'yi kalçasından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre G., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Esranur G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı | Video 08.03.2025 | 11:20
00:29
02:24
01:10
Esenyurt'ta okul çıkışında çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 08.03.2025 | 10:48
00:49
Kaçan angus denize balıklama atladı! O anlar kamerada | Video 08.03.2025 | 10:38
01:27
04:29
00:22
Bakırköy'de trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada | Video 08.03.2025 | 09:02
01:25
Tekirdağ’da 5'inci kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti | Video 07.03.2025 | 16:52
02:40
01:59
00:54
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 07.03.2025 | 14:48
00:50
6 il merkezli suç örgütü operasyonu: 108 tutuklama | Video 07.03.2025 | 13:58
03:23
Bayrampaşa’da iş yeri müdürüne bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 07.03.2025 | 13:27
01:06
02:04
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video 07.03.2025 | 13:27
01:14
01:31
Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video 07.03.2025 | 12:58
00:52
Abartılı egzoz takılan alkollü Tofaş sürücüsüne ceza yağdı | Video 07.03.2025 | 12:57
04:27
Kadın off-road pilotu, pistlerin tozunu attırıyor | Video 07.03.2025 | 12:00