Video Yaşam Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video

Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video

08.10.2024 | 12:41

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, aralarında zeytin bahçesinden dolayı husumet bulunan şahıs, kadınların zeytin topladığını görünce, onlara hakaret edip soyunarak üzerlerine saldırdı.

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Edinilen bilgiye göre Andırın ilçesine bağlı Kızık köyünde Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm A. arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Gülsüm A. ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar bir birlerinden şikayetçi oldu. Olay günü Gülsüm A. yanına oğlu Yusuf A. komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak, zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti. Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G. zeytin bahçesinden çıkmasını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce, Ramazan G. tartışma esnasında bir anda gömleğini ve pantolon çıkarıp soyunarak hakaretler edip Gülsüm A.'nın üzerine saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı. Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar Jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.
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