Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü, "Pişmanım" dedi | Video
Antalya’da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı. Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, “Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü, "Pişmanım" dedi | Video 26.05.2025 | 15:15
07:14
Antalya'da 15 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı | Video 26.05.2025 | 14:45
00:55
Saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada | Video 26.05.2025 | 12:25
00:30
Seyir halindeki tır böyle devrildi | Video 26.05.2025 | 12:25
01:23
"Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin" dedi, kanala atladı | Video 26.05.2025 | 12:25
00:25
Maslak’ta camide telefonla konuşan kişiyi darbetti | Video 26.05.2025 | 11:07
01:37
Motosikletli saldırgan araçtan inen adama kurşun yağdırdı | Video 26.05.2025 | 11:07
02:12
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 26.05.2025 | 10:01
03:42
04:18
Uçan balıkların göçüne yoğun ilgi | Video 26.05.2025 | 09:43
02:26
Kumrunun yuvası bozulmasın diye 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor | Video 26.05.2025 | 09:43
03:30
01:29
01:10
Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video 26.05.2025 | 08:32
01:42
Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video 26.05.2025 | 08:32
01:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video 26.05.2025 | 08:32
02:32
Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.05.2025 | 08:31
04:53
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 26.05.2025 | 08:31
04:43
03:48
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 25.05.2025 | 16:48