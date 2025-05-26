Video Yaşam Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü, "Pişmanım" dedi | Video
Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü,

Tartıştığı oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü, "Pişmanım" dedi | Video

26.05.2025 | 15:15

Antalya’da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı. Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, “Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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