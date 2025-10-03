Video Yaşam Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video

Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video

03.10.2025 | 11:20

Elazığ’da bir şahıs, tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şahıs, araca ve sürücüye saldırdı. Sürücü cep telefonu ile kayıt almaya çalışırken saldırgan şahıs elindeki telefonu almaya çalıştı. Ardından şahıs araca defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs sakinleştirilirken o anlar hem sürücünün cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 04:24
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:48
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 02:20
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:36
Adana’da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 00:58
Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 03.10.2025 | 10:10
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
Diyarbakır’da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 01:22
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 02.10.2025 | 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 02.10.2025 | 23:07
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:08
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 16:08
Marmara Denizi’nde yaşanan deprem Bursa’da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 00:36
Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:51
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
Adilcevaz’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! Korksunlar benden! | Video 00:09
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video 02.10.2025 | 13:03
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY