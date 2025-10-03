Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20 Elazığ’da bir şahıs, tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şahıs, araca ve sürücüye saldırdı. Sürücü cep telefonu ile kayıt almaya çalışırken saldırgan şahıs elindeki telefonu almaya çalıştı. Ardından şahıs araca defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs sakinleştirilirken o anlar hem sürücünün cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.