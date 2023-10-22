Video Yaşam Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video
Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video

Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video

22.10.2023 | 13:03

Beyoğlu’nda dün akşam çeşitli mahallelerde yaşanan kavgalar kameralara yansıdı. Trafikte tartıştığı sürücülerden biri, diğerinin kafasında plastik sopa kırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'nun çeşitli sokak ve caddelerinde yine sinirler fazlasıyla gerildi. Birçok vatandaş kimi zaman alkolün etkisiyle kimi zamanda bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi . Dolapdere'de ise iki sürücü trafik tartışması yüzünden tekme tokat birbirine girdi. Sürücülerden birinin diğerinin kafasında plastik sopa kırdığı anlar kameraya yansıdı. Tarlabaşı Bulvarı'nda ise yüksek alkolün etkisinde olan iki şahıs tartıştı. Kaldırımda yumrukların konuştuğu anlarda kavganın yanından geçen diğer insanlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi.

İSTİKLAL CADDESİ KARIŞTI
İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kavga eden şahısların yere düşen kişileri tekmelediği anları vatandaşlar panikle izledi. Yine İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmayı başarırken, yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADINI BİR DARBEDE YERE SERDİ
Taksim'de ise alkollü olduğu iddia edilen şahısların kavgasını ayırmaya çalışan bir başka kadın, şahıslardan birisi tarafından darbedildi. Ayırmaya çalıştığı esnada aldığı darbeyle yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı. Kadını yere seren şahsı ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video 01:57
Tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı | Video 22.10.2023 | 13:03
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 06:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 22.10.2023 | 11:12
Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 00:32
Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 22.10.2023 | 10:59
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 02:18
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 22.10.2023 | 10:59
Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video 01:24
Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video 22.10.2023 | 10:59
İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video 02:56
İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video 22.10.2023 | 10:02
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video 01:36
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video 22.10.2023 | 10:03
Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası kamerada | Video 01:16
Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası kamerada | Video 22.10.2023 | 10:02
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2’si polis 4 yaralı | Video 01:14
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı | Video 22.10.2023 | 10:02
Esenyurt’ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video 02:09
Esenyurt’ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video 22.10.2023 | 10:02
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:22
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 22.10.2023 | 08:36
Gamsız kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 03:49
"Gamsız" kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 22.10.2023 | 08:36
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 02:06
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 22.10.2023 | 08:37
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 03:53
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 22.10.2023 | 08:36
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 04:30
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 21.10.2023 | 16:50
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 01:32
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 21.10.2023 | 15:54
Bağcılar’da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 01:34
Bağcılar'da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 21.10.2023 | 15:55
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 02:13
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 21.10.2023 | 15:54
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 00:50
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 21.10.2023 | 15:27
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 04:55
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 21.10.2023 | 14:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA