Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video
Bitlis'in Tatvan ilçesi, dört mevsim boyunca farklı tarihlerde çekilen gün doğumu görüntüleriyle adeta görsel bir şölen sundu.
Van Gölü üzerinden doğan güneşin ardından feribotun göl yüzeyinde süzülerek geçmesi ise manzaraya ayrı bir anlam kattı. Güneşin altın sarısı ışıklarıyla aydınlanan su üzerinde ilerleyen feribot, izleyenlere hem huzur veren hem de nostaljik bir atmosfer sundu.
Tatvan'ın dört mevsimi yansıtan bu etkileyici görüntülerinde, baharda doğanın uyanışı, yazın berraklığı, sonbaharın sıcak tonları ve kışın beyaz örtüsüyle güneşin dansı dikkat çekti.
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