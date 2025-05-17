Video Yaşam Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video
Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video

Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti | Video

17.05.2025 | 09:11

Bitlis'in Tatvan ilçesi, dört mevsim boyunca farklı tarihlerde çekilen gün doğumu görüntüleriyle adeta görsel bir şölen sundu.

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Tatvan, gün doğumunda Van Gölü ile birleşen görsel zenginliğiyle hem doğaseverleri hem de fotoğraf sanatçılarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Tatvan'da, güneşin Van Gölü üzerinden doğuşu ve ışıkların suya yansıması izleyenleri adeta büyüledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Hakan Okay ve Recep Gökhan Kılıç tarafından dört mevsim boyunca farklı tarihlerde çekilen gün doğumu görüntüleri ilçenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göl üzerinde oluşan renk cümbüşü, çevredeki dağlarla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Özellikle bulutların arasından süzülen güneş ışıkları ve sisle bütünleşen siluetler, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları mest etti.

Van Gölü üzerinden doğan güneşin ardından feribotun göl yüzeyinde süzülerek geçmesi ise manzaraya ayrı bir anlam kattı. Güneşin altın sarısı ışıklarıyla aydınlanan su üzerinde ilerleyen feribot, izleyenlere hem huzur veren hem de nostaljik bir atmosfer sundu.

Tatvan'ın dört mevsimi yansıtan bu etkileyici görüntülerinde, baharda doğanın uyanışı, yazın berraklığı, sonbaharın sıcak tonları ve kışın beyaz örtüsüyle güneşin dansı dikkat çekti.
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