Video Yaşam Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video
Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video

Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video

24.02.2025 | 16:40

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki bir markete giren tavuk, içeride hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Tezgahtan raflara kadar her yeri karıştıran tavuk, market çalışanını adeta pes ettirdi.

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Olay, Türkbükü'nde bir markette meydana geldi. Kasada oturan market görevlisi, içeri giren tavuğu fark etmedi. Ancak bir müşteri, yanına kadar gelen tavuğu görünce şaşkına döndü. Müşterinin tepkisiyle irkilen görevli, tavuğun aniden ortaya çıkması ile yerinden sıçradı. Panikle kaçan tavuk, tezgaha çıktı, ardından marketin içinde koşturmaya başladı. Görevli, önce su şişesiyle ardından süpürgeyle tavuğu kovalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ürken tavuk, bu kez alkol reyonuna yöneldi. Raflara sıçrayan hayvan, bazı şişelerin devrilmesine neden oldu. Çalışanın çabaları sonunda tavuk, marketten çıkarıldı. O anlar, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
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