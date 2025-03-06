Tek katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video
Bursa’da tek katlı ahşap evde çıkan yangında 68 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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