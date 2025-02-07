Tekirdağ Saray’da kuyumcu soygunu! Suç örgütüne operasyon | Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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