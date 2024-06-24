Tekirdağ’da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı | Video 24.06.2024 | 10:13 Tekirdağ Ergene’de bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında biçilmeyi bekleyen 180 dönüm buğday tarlası küle dönerken, yangına müdahale etmek isteyen 3 fabrika işçisi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gündüz sıralarında Vakıflar Mahallesi 18. Sokak üzeri Ahimehmet yolu Yoztepe mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen araçlardan bilinçsizce atıldığı öne sürülen sigara izmariti yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın biçilmeyi bekleyen buğday tarlalarını etkisi altına aldı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Ergene Belediyesi'ne ait su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Fabrika çevresini saran yangına müdahale etmeye çalışan 3 işçi de yaralandı. Hafif şekilde yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın olayına ilişkin konuşan Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aksan, "Mahallemiz kırsalında üzücü bir yangın olayı yaşandı. Yaklaşık 180 dönüm ekili mahsul zarar gördü. Yangın yol kenarında başlamış, bu nedenle yangının bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.