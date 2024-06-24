Tekirdağ’da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı | Video
Tekirdağ Ergene’de bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında biçilmeyi bekleyen 180 dönüm buğday tarlası küle dönerken, yangına müdahale etmek isteyen 3 fabrika işçisi de yaralandı.
YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Ergene Belediyesi'ne ait su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Fabrika çevresini saran yangına müdahale etmeye çalışan 3 işçi de yaralandı. Hafif şekilde yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın olayına ilişkin konuşan Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aksan, "Mahallemiz kırsalında üzücü bir yangın olayı yaşandı. Yaklaşık 180 dönüm ekili mahsul zarar gördü. Yangın yol kenarında başlamış, bu nedenle yangının bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
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