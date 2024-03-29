Tekirdağ'da aranan şüpheliler operasyonunda 44 tutuklama | Video
TEKİRDAĞ'da polisin aranan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 104 kişiden 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma gibi suçların da bulunduğu aranan şüphelilere yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 104 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklanarak cezaevi konuldu.
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