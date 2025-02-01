Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklanırken, 624 aranan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 624 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 193 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, 58 umuma açık işyeri hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarına aykırı hareket eden 28 bin 421 araca idari işlem uygulandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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