Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video

28.08.2025 | 09:24

Tekirdağ Çorlu’da yolda yaşanan tartışma sonrası ev sahibi anne ile kızının, kiracısı tarafından biber gazlı saldırısına maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta, ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., kira parasını eksik yatıran ve ödemekte geciken kiracısını evden çıkması yönünde uyarılarda bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anneyle kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı.

Öte yandan yaşanan gerginlik ve sonrasında kiracının biber gazlı saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

