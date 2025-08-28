Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da yolda yaşanan tartışma sonrası ev sahibi anne ile kızının, kiracısı tarafından biber gazlı saldırısına maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anneyle kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı.
Öte yandan yaşanan gerginlik ve sonrasında kiracının biber gazlı saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
01:04
06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
00:55
03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12
02:21
01:49
Sakarya'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 27.08.2025 | 15:17
01:04
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 27.08.2025 | 15:13
01:32
04:48
05:54
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 13:57
00:40
Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 27.08.2025 | 13:49
01:07
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını 27.08.2025 | 13:43
01:37
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2025 | 13:34
01:14
01:13
02:44
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 27.08.2025 | 11:44