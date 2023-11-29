Tekirdağ'da şiddetli lodosun sahile verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 29.11.2023 | 10:44 Tekirdağ'da dün gece lodos ile birlikte taşan deniz, sahil alana büyük hasar verdi. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da etkili olan lodos ile birlikte Marmara Denizi taştı. Denizin taşması ile sular sahil alanı kapladı. Suların sahil alanı kaplaması sonucu adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıkmıştı.Dün gece denizin taşması sonucu sahil alanda büyük hasar oluştu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli lodos ve deniz taşınması ile birlikte sahil alanda bulunan birçok korkuluk paramparça olurken, bunun yanı sıra alanda bulunan kafelerdeki malzemeler sürüklendi.Lodos'un şiddeti alandaki kilolarca ağırlıktaki bankları da söküp yüzlerce metre sürüklerken, alandaki asfaltın da kopması fırtınanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.Deniz sularının geri çekilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri alanda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı.