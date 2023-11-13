Tekirdağ’da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra bu sabah hafif bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Cadde aralarında ilerlemeye çalışan sürücülerde yağışın verdiği olumsuz sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.