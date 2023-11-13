Tekirdağ’da şiddetli yağış! Caddeler göle döndü | Video
Tekirdağ’da bu sabah başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
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