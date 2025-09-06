Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video
Tekirdağ Çorlu'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu ortaya çıktı.
Çarpışma sonrası Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden otomobil E.Ş.'nin kullandığı otomobil yan yattı. Ortalığın savaş alanını andırdığı kazada sürücüler hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ü.O.'nun alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
