Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 06.09.2025 | 13:25 Tekirdağ Çorlu'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece yarısı 00.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'tan caddeye geçiş yapan Ü.O. idaresindeki otomobil ile E.Ş.'nin kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen T.A. idaresindeki otomobil birbirine girdi.Çarpışma sonrası Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden otomobil E.Ş.'nin kullandığı otomobil yan yattı. Ortalığın savaş alanını andırdığı kazada sürücüler hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ü.O.'nun alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.