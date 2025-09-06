Video Yaşam Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video
Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video

Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video

06.09.2025 | 13:25

Tekirdağ Çorlu'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece yarısı 00.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'tan caddeye geçiş yapan Ü.O. idaresindeki otomobil ile E.Ş.'nin kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen T.A. idaresindeki otomobil birbirine girdi.

Çarpışma sonrası Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden otomobil E.Ş.'nin kullandığı otomobil yan yattı. Ortalığın savaş alanını andırdığı kazada sürücüler hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ü.O.'nun alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:58
Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 06.09.2025 | 13:25
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum | Video 02:57
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: "Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum" | Video 06.09.2025 | 11:20
Kocaeli’de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 02:24
Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 06.09.2025 | 11:16
İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:59
İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 06.09.2025 | 10:45
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:41
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 06.09.2025 | 10:36
Beşiktaş ve Küçükçekmece’de İETT otobüsü kazası | Video 01:47
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT otobüsü kazası | Video 06.09.2025 | 10:08
Fas’tan Bayburt’a uzanan aşk hikayesi: İki kardeş çifte düğünle dünyaevine girdi | Video 04:40
Fas'tan Bayburt'a uzanan aşk hikayesi: İki kardeş çifte düğünle dünyaevine girdi | Video 06.09.2025 | 09:14
Alkollü traktör sürücüsü 3 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada | Video 01:32
Alkollü traktör sürücüsü 3 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada | Video 06.09.2025 | 08:45
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 00:10
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 05.09.2025 | 16:45
Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video 00:45
Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video 05.09.2025 | 16:24
Sivas’ta yoldan çıkan araçtaki 1’i bebek 4 kişi yaralandı | Video 00:29
Sivas’ta yoldan çıkan araçtaki 1’i bebek 4 kişi yaralandı | Video 05.09.2025 | 16:23
Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 01:38
Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 05.09.2025 | 16:23
Malatya’da destan yazıldı! İşte tamamlanan köy evleri ve binalar | Video 00:43
Malatya’da destan yazıldı! İşte tamamlanan köy evleri ve binalar | Video 05.09.2025 | 16:11
Bursa’da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 00:57
Bursa'da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 05.09.2025 | 15:24
Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video 02:38
Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video 05.09.2025 | 14:37
Çekmeköy’de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:40
Çekmeköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.09.2025 | 13:37
Esenyurt’ta dronla tespit edilen uyuşturucu ticaretine suçüstü: 7 gözaltı | Video 01:18
Esenyurt'ta dronla tespit edilen uyuşturucu ticaretine suçüstü: 7 gözaltı | Video 05.09.2025 | 13:36
Ayrılığı hazmedemedi, kendisini terk eden eski sevgilisinin evine böyle saldırdı! | Video 06:45
Ayrılığı hazmedemedi, kendisini terk eden eski sevgilisinin evine böyle saldırdı! | Video 05.09.2025 | 12:11
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 05.09.2025 | 11:13
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 01:05
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 05.09.2025 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY