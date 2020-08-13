Video Yaşam Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video

Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video

Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video
13.08.2020 | 07:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 02:39
Tekirdağ'da o anları kaydeden vatandaş böyle isyan etti | Video 13.08.2020 | 07:51
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 03:20
Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video 13.08.2020 | 07:51
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 02:20
Elazığ'da saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık kamerada | Video 13.08.2020 | 07:51
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 02:30
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 12.08.2020 | 20:36
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 01:16
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 12.08.2020 | 18:31
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 18:25
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 01:35
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 12.08.2020 | 18:25
İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video 00:43
İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video 12.08.2020 | 18:08
İstanbul Şile'de denize giren iki kardeş boğularak öldü | Video 07:58
İstanbul Şile'de denize giren iki kardeş boğularak öldü | Video 12.08.2020 | 15:52
Son Dakika Haberi: Çorum’da yangın faciası! Ölü sayısı 5’e yükseldi | Video 02:10
Son Dakika Haberi: Çorum’da yangın faciası! Ölü sayısı 5’e yükseldi | Video 12.08.2020 | 14:00
Antalya'da villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku | Video 02:30
Antalya'da villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku | Video 12.08.2020 | 13:57
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video 00:42
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 13:03
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün! 00:42
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün! 12.08.2020 | 11:39
Son Dakika Haberi | Kritik 'Bilim Kurulu' toplantısı ardından açıklama! Okullar ne zaman açılacak? | Video 02:47
Son Dakika Haberi | Kritik 'Bilim Kurulu' toplantısı ardından açıklama! Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 13:09
Malatya'da lunaparkta tepki çeken skandal görüntüler | Video 01:22
Malatya'da lunaparkta tepki çeken skandal görüntüler | Video 12.08.2020 | 12:28
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 08:10
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 12.08.2020 | 10:26
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 00:50
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 12.08.2020 | 09:43
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 05:38
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 12.08.2020 | 10:24
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 00:50
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 12.08.2020 | 10:33
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 06:34
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 12.08.2020 | 09:43

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşmede define arandığını öne süren bir vatandaş, kazı yapılan yeri telefon kamerasıyla görüntüledi. Definecilere tepki gösteren vatandaş, “Bu dünyada yok öyle bedava hayat. Sıkın bir tarafınızı çalışın” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarnıç Mahallesi Poğaça Köprüsü mevkisinde bulunan 150 yıllık Tabak Çeşmesini kazılmış halde bulan yöre çiftçisi Muammer İşcan, cep telefonuyla yaptığı çekimde, definecilere isyan etti. Çeşme yalağının altında yaklaşık 1,5 metrelik çukur kazıldığı belirtildi.


"Para toprağın altında değil, yok öyle bedavadan hayat"
Çok üzgün olduğunu ifade eden Muammer İşcan, "Evet arkadaşlar, ben size şuan üzücü ve hazin bir olay sunmak istiyorum. Bu gördüğünüz çeşme 1800'lü yılların sonlarında yapılmış olup, yıllarca vatandaşlara hizmet vermiştir. Defineciler gelmişler burasını tahrip etmişler. Çeşmemiz sizlere ömür. Çeşmenin şu anki haline çok üzüldüm. Bunlara söylenecek bir şey yok çok üzgünüm.


Ama benim de yaşım 68 definecilere bir abi nasihatım olacak. Arkadaş, para toprağın altında değil. Sık bir tarafını çalış, para toprağın üzerinde. Öyle bedavadan yaşamak yok! Bu dünyada böyle hayat yok. Azıcık vicdanınız varsa bari tarihi eserlerimizi tahrip etmeyin" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA