Video Yaşam Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video

05.05.2025 | 08:49

Aksaray’da düğün salonunda birbirine giren gelin ve damat yakınlarının kavgası sokağa taştı. Tekme, tokat ve kafaların havada uçuştuğu kavgada taraflar alkolün de verdiği etkiyle öyle sinirliydi ki, bazıları az kalsın kavgaya müdahale eden sivil polis memurunu dövecekti. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada takviye gelen polis memurları da kavga arasında kalırken, taraflara biber gazıyla müdahale edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tacin Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan Bozoklu Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen çiftin düğün merasiminde gelin ve damat tarafı arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken onlarca kişi düğün salonunda birbirine girdi. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavganın sirayeti artarken hızını alamayan tarafların kavgası sokağa da taştı. Düğün salonu yetkilileri ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede gelen ekipler kavgaya müdahale etti. Ancak gelen ekipler de müdahalede zorlanınca olay yerine takviye ekip istendi. Bu kez çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

Sivil ekiplerin de müdahale ettiği kavganın ateşi bir türlü sönmek bilmedi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, sakinleşmek yerine daha da hırslanan taraflar alkolün de verdiği etkiyle birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir ara yere birinin yatırılıp darp edilmesiyle olaya müdahale eden sivil polis memuru taraflar arasında kaldı. Tek amacı kavgayı ayırmak ve kimsenin canı yanmasın olan polis memurunu taraf zanneden bazı kişiler polise de vurmak istedi. Polis memurunun "Polis" diye bağırmasıyla durumu fark eden taraflar az kalsın polis memurunu da darp edeceklerdi. Tekme, yumruk ve kafaların havada uçuştuğu kavga anbean cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları uzun süre sakinleştiremeyen polis memurları son çare biber gazıyla müdahale etti. Taraflardan birisi polis memuruna bile talimat verdi. "Görevin değil mi? Babama saldırıyor, ayırsana" diye memurun üzerine yürüdü. Biber gazı sıkılarak taraflar ayrılırken, polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırarak kavgayı bitirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video 05:15
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu düğün kavgasında polis memurları arada kaldı | Video 05.05.2025 | 08:49
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosikletliyi, vatandaşlar kaldırıp kenara götürdü | Video 03:36
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan motosikletliyi, vatandaşlar kaldırıp kenara götürdü | Video 05.05.2025 | 08:48
Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 02:46
Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 04.05.2025 | 12:16
Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video 01:56
Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video 04.05.2025 | 10:34
Bizi yemesin diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 03:23
"Bizi yemesin" diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 04.05.2025 | 10:18
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 02:12
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 04.05.2025 | 10:18
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 01:47
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 04.05.2025 | 08:38
Komşusunu vurup intihar etti | Video 00:24
Komşusunu vurup intihar etti | Video 04.05.2025 | 08:37
Giresun’da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 01:01
Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 04.05.2025 | 08:37
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 06:12
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 04.05.2025 | 08:37
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 00:40
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 04.05.2025 | 08:37
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 02:00
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 04.05.2025 | 08:37
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 00:22
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 04.05.2025 | 08:36
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum 00:35
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: “Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” 03.05.2025 | 18:52
Gaziantep’te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 01:22
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 03.05.2025 | 16:53
Tekirdağ’da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03:04
Tekirdağ'da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03.05.2025 | 16:25
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 02:13
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 03.05.2025 | 15:29
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 01:12
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 03.05.2025 | 15:23
Sultangazi’de kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ün cesedi bulundu | Video 00:13
Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cesedi bulundu | Video 03.05.2025 | 14:45
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:31
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 03.05.2025 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY