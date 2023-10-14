Video Yaşam Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video

Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video

14.10.2023 | 14:50

“Göçmen Kaçakçılığı” yapan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 517 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Göçmen Kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen 19 kişiyi yakaladı. 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 425 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve bir bot, bir yelkenli tekne ve dokuz araç ele geçirildi.

Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığı yapılan bir kamyon takibe alındı ve İzmir'de düzensiz kaçak göçmenlerin söz konusu kamyondan bir tekneye aktarıldığı esnada operasyon yapıldı. 19 kişi daha gözaltına alındı.

5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 lira, 4 bin 910 dolar, 725 euro, uyku tulumları, havala defterleri, şifreli notlar ve bir kamyon ele geçirildi. 92 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Silivri’de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 01:14
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 14.10.2023 | 14:19
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:10
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 14.10.2023 | 13:19
Ankara’da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:28
Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 13:16
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
Esenler’de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Kocaeli’de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:18
Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:39
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 03:32
İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı | Video 14.10.2023 | 09:39
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 01:16
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı | Video 13.10.2023 | 16:30
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
4 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.10.2023 | 16:19
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 02:25
Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü | Video 13.10.2023 | 16:03
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 01:18
Hastaneden kaçıp yine kendini araçların önüne attı | Video 13.10.2023 | 15:44
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 02:36
Ardiyede plastik kasalar alevlere teslim oldu: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 13.10.2023 | 15:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA