Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video
Antalya’da müstakil evler arasındaki dikim atölyesi ve depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev topuna dönen atölyede patlama sesleri duyulurken atölyenin sahibi yangını hafif yaralı olarak atlattı. Yangından kurtarılan ve kanatları yanan tavukları vatandaşlar suyla müdahale etti.
"TAVUKLARI HAYATA TUTUNDURMAYA ÇALIŞTIK"
Tavuklara yangından sonra müdehale eden Erdem Sevindik, "Tavukların çıktığını gördüm. Hemen su ile müdahale ettim. Bu ikisi fazla yangına maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.
Yangının nerden çıktığını bilmediğini söyleyen Mustafa Ordu, "Eşya taşıyordum kumaş deposu vardı burada. Çalışıyordum. Biranda yangın çıktı, durum bundan ibaret" dedi.
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