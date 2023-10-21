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Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video

Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video

21.10.2023 | 14:31

Antalya’da müstakil evler arasındaki dikim atölyesi ve depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev topuna dönen atölyede patlama sesleri duyulurken atölyenin sahibi yangını hafif yaralı olarak atlattı. Yangından kurtarılan ve kanatları yanan tavukları vatandaşlar suyla müdahale etti.

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Yangın, saat 12.00 sırasında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4283 Sokak üzerindeki bir dikim atölyesinde çıktı. Kumaş dolu depoda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İş yeri sahibi 58 yaşındaki Mustafa Ordu, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi ve depoyu sardı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen ve yakındaki müstakil evleri tehdit eden yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında müstakil evin bir bahçesindeki kümesteki 2 tavuk telef oldu, 5 tanesi kurtarıldı. Kurtarılan ve kanatları yanan tavukları vatandaşlar suyla müdahale etti. Mahalleliyi sokağa döken yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü. İçten içe yanan kumaş parçaları ekipleri bir hayli zorladı. Yangında başından yaralanan ve ambulansta tedavisi yapılan Mustafa Ordu, atölyesine üzüntülü gözlerle baktı. Yangını bitişikteki diğer evlere sıçraması olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"TAVUKLARI HAYATA TUTUNDURMAYA ÇALIŞTIK"
Tavuklara yangından sonra müdehale eden Erdem Sevindik, "Tavukların çıktığını gördüm. Hemen su ile müdahale ettim. Bu ikisi fazla yangına maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.

Yangının nerden çıktığını bilmediğini söyleyen Mustafa Ordu, "Eşya taşıyordum kumaş deposu vardı burada. Çalışıyordum. Biranda yangın çıktı, durum bundan ibaret" dedi.

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