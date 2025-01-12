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Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video

Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video

12.01.2025 | 12:09

Bursa'da bir parkta oturan bir kadının 20 bin lira değerindeki akıllı telefonunu çalan kapkaççıların maratoncuları aratmayan koşusu kameraya yansıdı. Çaldıkları telefonla yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da görüntülere yansıyan ilginç kapkaç, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki R.K., parkın bankından dinlenirken baktığı telefonunu yayına gelen 2 kişi alıp kaçtı. Kapkaççıların peşinden koştursa da maraton koşucularını aratmayan 2 hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Karakola giderek şikayette bulunan R.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, izlediği 32 güvenlik kamerasından 2 kişiyi tespit etti.

Zanlılar, aynı gün Yıldırım ilçesi Kurtbasan Cadde üzerinde 20 bin lira değerindeki telefonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan geriye maratoncuları aratmayan ara sokaklardaki farklı açılardan kaydedilmiş görüntüleri kaldı.

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