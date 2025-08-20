Video Yaşam Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video
20.08.2025 | 14:28

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, görev istirahatinde olan polis memuru tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.G. isimli vatandaşı telefonla arayan şüpheli, kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Hesaplarında para ve altın olup olmadığını sorarak bilgi isteyen şüpheli, kartların güvenliği için kapatma işlemi yapılacağını belirterek, mağdurun telefonuna gelen şifreyi paylaşmasını istedi.

Şifreyi veren vatandaşın hesabından 10 bin lira çekildi. Şüpheli daha sonra, evinde bulunan 35 bin lira ve 3 bileziğin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, ertesi gün bunları almak üzere görevli göndereceklerini bildirdi.

Ertesi gün vatandaşın ikametine gelen şüpheli, altın ve parayı teslim almak için eve davet edildi. Bu sırada durumdan şüphelenen vatandaş komşusuna haber verdi. Kaçmaya çalışan şüpheli, bağrışmaları duyan ve o sırada ikametinde istirahat halinde bulunan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tarafından bina çıkışında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
