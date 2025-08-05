Telefonda tartıştığı kişiyi vuran cinayet zanlısı tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’da telefonda tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.K., ise işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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