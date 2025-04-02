Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheliler yakalandı | Video 02.04.2025 | 12:06 İstanbul'da telefonda aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak kandıran, para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini sağlayan 4 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Üsküdar'da aynı yöntemle kandırdıkları akademisyen kadından, ziynet eşyası ve para dolu çantayı aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Üsküdar'da 12 Şubat'ta akademisyen A.Ş.Y. (65) kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek dolandırdığı şikayetiyle emniyete başvurdu. A.Ş.Y., arayan kişilerin, terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini, operasyon bitene kadar tüm para ve altınları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Mağdur A.Ş.Y., 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını bir poşetin içine koyup, oturduğu mahalleye gelen şüpheliye teslim ettiğini söyledi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.Ş.Y., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken 20 Şubat'ta bu kez Kadıköy'de emekli Ü.Ü.(77)'yü arayan şüpheliler aynı yalanlarla kandırarak 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıktan sonra banka hesaplarına da 100 bin lira havale ettirdiler. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada şüphelilerden birinin ilk olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde mağdur A.Ş.Y.'nin içinde para ve ziynet eşyası olan çantayı şüpheliye verdiği görüldü. Bu görüntülerin izi sürülerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheliler M.K.(32), D.D.(42), S.Y.(31) ile M.B.(31)'i gözaltına aldı. Şüphelilerden M.B. hakkında 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli M.K.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.