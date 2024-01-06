Tem Otoyolu'nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 06.01.2024 | 09:29 Ümraniye'de seyir halindeki üç araç kaza yaptı. Üç aracın karıştığı kazada ölen veya yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücüler tedbir amaçlı ambulansta kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Can hakimiyetindeki kamyon, seyir halindeyken önünde yine seyir halinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen araç, önündeki Erdem Yıldırım'ın kullandığı araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücülerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan araç sürücülerini tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.