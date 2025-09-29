Video Yaşam TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video

29.09.2025 | 09:25

Eyüpsultan, TEM otoyolu üzerinde birbirine yakın noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralanırken, araç yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de sabah saatlerinde trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
