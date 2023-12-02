TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video
Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün, tıra arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.
10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza sebebiyle Tem Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsüyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Sol şeritten tek yönlü kontrollü geçişler sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Öte yandan Tem Otoyolu'nda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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