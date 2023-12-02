TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35 Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün, tıra arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan araç kuyruğu dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Hatipköy mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara - İstanbul seferini gerçekleştiren E.K. idaresindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde giden 26 ABF 096 hakimiyetindeki plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüsteki 13 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza sebebiyle Tem Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsüyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Sol şeritten tek yönlü kontrollü geçişler sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.Öte yandan Tem Otoyolu'nda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.