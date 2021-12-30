Video Yaşam Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video

Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video

30.12.2021 | 13:58

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Esenyurt'ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi, köpeği yakalayıp süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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