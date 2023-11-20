Tepe çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı, o anlar kamerada | Video
Büyükçekmece’de ATV ile gezen adam tepeyi çıkarken motor üstüne devrildi. Kazada adamın burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi.
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