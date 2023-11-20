Tepe çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı, o anlar kamerada | Video 20.11.2023 | 09:25 Büyükçekmece’de ATV ile gezen adam tepeyi çıkarken motor üstüne devrildi. Kazada adamın burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay önceki gün Tepecik'te yaşandı. ATV motoru tutkunu bir grup genç gezmeye çıktı. Sürücülerden birisi hafif tepe bir bölgeden motoru ile indi. Tekrar tepeyi çıkmaya çalışan genç zorlanırken bir anda tepe taklak olan ATV'nin altında kaldı. Yaşanan olayda sürücü İlhan Yıldız'ın yardımına arkadaşları koştu. Yıldız'ın kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğu öğrenildi. Faciadan dönülen anlar ise ATV tutkunu bir başka genç tarafından kaydedildi.