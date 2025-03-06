Video Yaşam Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video

Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video

06.03.2025 | 12:06

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. Fırında ortaya çıkan görüntülerde pide üretimi sırasında bir kişinin terlikle pide tezgahı üzerinde gezdiği, bone takmadığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırının da ortaya çıkan görüntüler görenleri şoka uğrattı. Görüntülerde bir fırın çalışanı, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve terlikle geziyor. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı görüntülerde, çalışanların yanı sıra hijyen kurallarına da uyulmadığı görülüyor.

Bu görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kişi ise, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var. Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler. Hasan usta 25 lira mı pideler" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan Usta ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık veriyor" diyor. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı Ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere" ifadelerini kullanıyor.

'Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi.

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