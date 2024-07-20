Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı | Video 20.07.2024 | 13:00 Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen A.A isimli şahsı Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.