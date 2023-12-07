Terör propagandası yapan 4 şahsa şafak operasyonu | Video
Balıkesir Valiliği tarafından Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin iş birliğinde, Balıkesir ve Çanakkale’de sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi eş zamanlı şafak operasyonla gözaltına alındı.
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