Video Yaşam Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video

Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video

09.09.2025 | 10:02

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonlar sonucu 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu Sarp Sınır Kapısı'nda 700 kilogram, Gürbulak sınır kapısında ise 57 kilogram uyuşturucu madde yakalandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tam 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde başarıyla yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 00:59
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 09.09.2025 | 10:02
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 07:55
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 09.09.2025 | 09:53
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 02:14
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 09.09.2025 | 09:47
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 03:20
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 09.09.2025 | 09:32
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 01:24
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 09.09.2025 | 09:26
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 01:18
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 09.09.2025 | 08:45
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 03:02
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 09.09.2025 | 08:44
Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 04:11
Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 09.09.2025 | 08:44
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:01
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 01:07
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 08.09.2025 | 12:35
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
SON DAKİKA | İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 00:19
SON DAKİKA | İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 08.09.2025 | 11:36
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
Kemer’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
Balıkesir’de 6 dakikada 2 deprem | video 03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
Norveç’ten Gazze’ye yürüyen Kim: Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı | Video 07:33
Norveç'ten Gazze'ye yürüyen Kim: "Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" | Video 07.09.2025 | 10:26
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 00:45
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 07.09.2025 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY