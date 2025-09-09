Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 09.09.2025 | 10:02 Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonlar sonucu 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu Sarp Sınır Kapısı'nda 700 kilogram, Gürbulak sınır kapısında ise 57 kilogram uyuşturucu madde yakalandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tam 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde başarıyla yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."