TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
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