Video Yaşam Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video
Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video

Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video

14.04.2025 | 15:00

Gaziantep'te engelli bir vatandaşın işlettiği kuruyemiş dükkanında yaşanan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapıp para üstünü aldıktan sonra, 100 TL'yi cebine koyarak tekrar para üstü istedi.

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Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde bulunan küçük bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, engelli bir esnafın işlettiği kuruyemiş dükkanına müşteri gibi gelen bir şahıs, alışveriş yaptıktan sonra kasaya 200 TL uzattı. Para üstü verildiği sırada, 100 TL'yi gizlice cebine koyan şahıs, ardından para üstünü eksik aldığını iddia ederek tekrar para aldı.

TIRNAKÇILIK KAMERADA
Yaşanan bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın alışveriş yapmak üzere kuruyemiş dükkanına girdiği, para üstünü aldıktan sonra arkasını dönerek 100 TL'yi gizlice cebine koyduğu ve ardından esnaftan 100 TL daha istediği anlar yer aldı.

"100 TL İÇİN TARTIŞMAYA GİRMEYİ UYGUN BULMADIM"
Başına gelen olayı anlatan esnaf Alpyürük, "Geçtiğimiz günlerde iş yerimde kasada duruyordum. Eniştem ve bir arkadaşı içeride tadilat yapıyor, arka rafları düzenliyorlardı. O sırada, dış görünüşüyle düzgün ve güven veren bir kişi içeri girdi. Bana 200 TL uzattı ve bir soda istedi. Sodayı dolaptan getirdim, parasının üstünü verirken önce elime 100 TL aldım ve ardından 190 TL para üstünü teslim ettim. Bu sırada kişi kapıya yöneldi, ancak hemen geri döndü ve 'Ben size 200 TL verdim değil mi?' diye sordu. Ben de o anda yaşadığım tereddütle, evet dedim. Ardından, 'Siz bana 90 TL verdiniz' dedi. O an bir ikilemde kaldım, ama 100 TL için tartışmaya girmeyi uygun bulmadım ve kendisine 100 TL daha verdim" dedi.

"İÇİME KUŞKU DÜŞTÜ VE KAMERA KAYITLARINI KONTROL ETTİM"
Durumu fark ettiğini söyleyen Alpyürük, "Kişi çıktıktan sonra içime kuşku düştü ve kamera kayıtlarını kontrol ettim. Kayıtlarda açıkça görüldü ki, şahıs 100 TL'yi cebine koymuş. Bu durum beni hem üzdü hem de düşündürdü. Çünkü bu, sadece maddi değil, ciddi bir ahlaki sorun. O kişinin davranışı ne onu zengin yapar, ne de beni fakir. Şükür ki, biz burada ayda 1 milyon TL'nin üzerinde ciro yapan bir işletmeyiz. Ama mesele para değil. Mesele, karakter. Daha sonra o kişinin ailesi benimle iletişime geçti, çok mahcup olduklarını belirttiler ve IBAN isteyip mutlaka o 100 TL'yi geri ödemek istediler. Ben de mesele paradan çok, bu tür olaylara karşı çevredeki esnafların dikkatli olması ve aynı durumu başkalarının daha büyük meblağlarla yaşamaması için paylaşım yaptığımı söyledim" diye konuştu.

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