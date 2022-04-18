Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu! Bina sakinleri gözyaşları içinde izledi | Video

Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bina sakinleri gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak mahallesinde bulunan 3 katlı Uğur apartmanın çatısında çıkan yangı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgarlı havanın etkisiyle çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bina sakinleri yangının apartmanın zemin katında bulunan pide fırınından kaynaklandığını ileri sürdü. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.