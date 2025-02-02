Tokat’ta dehşet anları! Pompalı tüfekle saldırıp motosikletle kaçtılar | Video 02.02.2025 | 16:00 Tokat'ta kız meselesi yüzünden motosikletle kovalanan 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan M. M. B. ve Ö.K. ile B.E. ve E.Ç. karşılaştı. Motosikletteki B.E. ve Ö.K., pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K'ye ateş etmeye başladı. Ö.K. olay yerinde bacağından yaralanırken M.M.B. ise koşmaya başladı. B.E.ve Ö.K. motosikletle kovaladığı M.M.B'yi cadde üzerinde ateş ederek elinden yaraladı. Ardından da motosikletle olay yerinden kaçtılar. Yaşanan kovalamaca çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.