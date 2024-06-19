Video Yaşam Tokat'ta direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video
Tokat'ta direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video

Tokat'ta direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video

19.06.2024 | 08:56

Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İdris Yıldırım yönetimindeki aracın sürücüsü direksiyon başında uyudu. Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar mahalle sakinleri tarafından çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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