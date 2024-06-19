Tokat'ta direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 19.06.2024 | 08:56 Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İdris Yıldırım yönetimindeki aracın sürücüsü direksiyon başında uyudu. Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar mahalle sakinleri tarafından çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.