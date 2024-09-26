Tokat'ta sokak ortasında genç kadını bıçaklayan saldırgan kamerada!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, S.G. adlı genç kadın yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı...